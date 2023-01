Sesiune de lectura publica la Muzeul Literaturii, miercuri, 1 februarie. Evenimentul, transmis si online

O noua sesiunea de lectura publica organizata de Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) din Iasi are loc pe 1 februarie 2023, incepand cu ora 18:00. La sedinta atelierelor de lectura va citi poezii Luca Stefan Ouatu. Evenimentul va fi transmis online, pe pagina de Facebook Junimea XXI.Luca Stefan Ouatu este student la Inginerie Electrica in Cluj-Napoca si a castigat cateva premii literare, debutand publicistic in revista "Steaua". A citit la mai multe festivaluri si cluburi de lectura ... citeste toata stirea