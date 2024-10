Sezatoarea Iasi, 10 ani de promovare a traditiilor populare prin arta si comunitate

In perioada 23 octombrie-17 noiembrie, Muzeul Etnografic al Moldovei, parte a Complexului Muzeal National "Moldova" din Iasi, gazduieste expozitia aniversara "Sezatoarea Iasila ceas aniversar: 10 ani". Aceasta expozitie aduce in prim-plan un deceniu de activitate neintrerupta a Grupului "Sezatoarea Iasi", o miscare dedicata pastrarii vii a traditiilor romanesti, in special a camasii traditionale si a costumului popular. De-a lungul celor zece ani, grupul a reunit oameni din diverse generatii ... citește toată știrea