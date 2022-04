Sfanta Evanghelie rostita in limba romana si alte sapte limbi straine la Catedrala Mitropolitana din Iasi

Astazi, in ziua Sfintelor Pasti, incepand de la ora 12:00, in interiorul Catedralei Mitropolitane din Iasi, a fost savarsita Slujba Vecerniei Invierii Domnului (A doua Inviere). Conform randuielii liturgice, Sfanta Evanghelie s-a citit in mai multe limbi, anul acesta slujitorii catedralei rostind textul biblic in limbile romana, greaca, ebraica, latina, slavona, germana, engleza si franceza.Ieri, in jurul orei 20.00, la Aeroportul International din Iasi, Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, ... citeste toata stirea