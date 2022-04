Sfanta Evanghelie, rostita in opt limbi, la Catedrala Mitropolitana

In Prima zi de Paste, la Catedrala Mitropolitana, Sfanta Evanghelie a fost rostita in limba romana si alte sapte limbi straine. Pentru prima data, cei de la Mitropolia Basarabiei au venit la Iasi pentru a lua Lumina Sfanta. Nu doar strazile din Iasi au fost pline de oameni care mergeau cu lumanari in maini, ci si cimitirele. Credinciosii au pastrat astfel traditia care spune ca in noaptea de Inviere trebuie sa duci Lumina Sfanta si la mormintele celor raposati.Incepand de la ora 12,00, ... citeste toata stirea