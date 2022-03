Sfanta Liturghie pentru refugiatii ucraineni, la Ansamblul Mitropolitan din Iasi

Momente emotionante la Catedrala Mitropolitana din Iasi, astazi, 13 martie, in Duminica Ortodoxiei. In Sala Eclesia din muzeul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, a fost savarsita slujba Sfintei Liturghii in limba slavona, in prezenta a numerosi refugiati ucraineni. Randuiala liturgica a fost savarsita de parintele Vladislav Nedelcu, nascut in Republica Moldova si vorbitor de limba rusa, slujitor la Biserica "Nasterea Maicii Domnului" - Talpalari din Iasi, impreuna cu un preot ucrainean refugiat. ... citeste toata stirea