Sfantul Cuvios Gherasim de la Iordan este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 4 martie.Nascut in Licia (Asia Mica), Sfantul Gherasim a intrat de tanar in monahism, retragandu-se in pustiul Tebaidei din Egipt.Dupa o vreme s-a intors in Palestina, in timpul imparatului Teodosie cel Tanar (408-450), si s-a salasluit in pustia Iordanului, unde a intemeiat o manastire, intr-un loc retras.Sfantul Gherman a fost amagit de erezia monofizita, sustinuta de Eutihie, arhimandrit din ... citește toată știrea