Sfaturi de la un specialist in dependenta de alcool despre cum sa bem de sarbatori. Prima regula: un pahar de apa la un pahar de alcool

In perioada sarbatorilor de iarna, de Craciun, Revelion sau Boboteaza, consumul excesiv de alimente poate fi dublat si de consumul de bauturi alcoolice. In acest context, medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi, coordonator al Clinicii "NO addict", ofera trei sfaturi simple pentru a putea evita sau pentru a reduce neplacerile cauzate de bauturile alcoolice."Belsugul meselor romanesti cuprinde pe langa bucate alese si diverse licori, de import sau traditionale, facute in casa, *de oameni ... citeste toata stirea