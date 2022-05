Sfintele ruine ale Bisericii lui Cujba din Poiana cu Cetate. Tanarul preot care si-a asumat o misiune cat un canon

Acum, dupa 400 de ani de cand a fost construita si dupa peste 100 de ani de cand nu mai are nici macar acoperis, un tanar preot din Iasi, ajutat de cativa experti, au reusit sa faca primul pas spre restaurarea Bisericii lui Cujba - monument istoric din satul Poiana cu Cetate. Aproape de Iasi, in satul Poiana cu Cetate, ruinele unei biserici construite in 1609 incanta si intristeaza deopotriva. Fara acoperis, fara clopote, cu odoarele risipite cine stie unde, fara cineva care sa-i poarte de ... citeste toata stirea