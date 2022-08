SFR 13: Peste 1000 de spectatori au fost prezenti in prima zi de festiva. Marcel Iures, primit cu aplauze la Iasi

Editia cu numarul 13 a Festivalului Serile Filmului Romanesc a fost deschisa cu o conferinta de presa, in prezenta primilor invitati sositi la Iasi. Ziua de 3 august 2022 a inceput in Sala Cuza a Hotelului Unirea din Iasi, unde organizatorii festivalului, partenerii, sponsorii au adresat invitatilor un cuvant de bun-venit in capitala filmului romanesc, Iasi.Nume ca Marcel Iures, Irina-Margareta Nistor, Marina Constantinescu, Carmen Tanase, Ileana Popovici, Ioana Dichiseanu, Laurentiu Damian, ... citeste toata stirea