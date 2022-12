Shaormeriile ilegale de la Dania au impanzit Iasiul! Doar una din trei are autorizatie. Iesenii reclama problem grave in functionare, Cordunenii asigura spatele

Val de reclamatii impotriva arabilor de la Shaormeriile Dania. Aparute in peisajul iesean in cursul acestui an, shaormeriile Dania au ajuns acum la 3 puncte de lucru, din care doar unul are autorizatie de functionare de la Primarie. Vecinii shaormeriilor de la Gara si de pe Independentei sunt exasperati de lipsa de reactie a autoritatilor care nu iau nicio masura pentru stoparea manifestarilor huliganice ale angajatilor si a poluarii cu care sunt bombardati. Mai nou, shaormeriile au intrat sub ... citeste toata stirea