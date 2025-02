Si-a abandonat cei patru copii pentru a pleca in lume cu iubitul!

O femeie in varsta de 39 de ani, mutata de o luna in judetul Iasi, la concubinul ei din comuna Roscani, si-a lasat copiii - doi baieti de 2 si de 5 ani, intr-un centru de plasament, doar cu o sacosa cu haine, ca sa poata pleca la munca cu noul iubit. Femeia mai are doi copii la Braila, tot in grija statului. Desi specialistii au vrut sa o ajute, femeia a refuzat orice sprijin si a spus ca isi va lua copiii inapoi cand vor creste mai mari.Femeia, de origine din Braila, l-a cunoscut pe barbatul ... citește toată știrea