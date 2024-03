Si-a agravat singur situatia in instanta, prin ce a declarat despre alcool, dupa ce a fost prins beat la volan

Un iesean a luat-o de dimineata cu tuica de prune, sfarsind cu masina infipta intr-un cap de pod. Judecatorii au remarcat atitudinea soferului, care nu gasea nimic nefiresc in a se urca la volan dupa ce bause. Au optat totusi pentru o pedeapsa cu suspendarea executarii.Incidentul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 28 august 2020, in apropierea primariei Todiresti. Inca de la ora 7.30, Ion Covaliu bause o bere si 150 ml de tuica de prune. In jurul orei 15 mai bause 100 ml de tuica. Ulterior, ... citește toată știrea