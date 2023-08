Impinsa din spate de procurori, municipalitatea incearca sa dreaga busuiocul in urbanismul iesean, lipind oalele sparte de ea insasi. Primaria a obtinut in instanta demolarea partiala a unei constructii ilegale din Moara de Vant, pe care tot ea o aprobase in urma cu trei ani. Decizia de demolare a fost luata in prima instanta, iar pana la ramanerea definitiva a sentintei si pana sa se ajunga eventual la desfiintarea propriu-zisa a constructiei va mai curge apa pe Bahlui.In 2015, SC Vixen's ... citeste toata stirea