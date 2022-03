Si-a batut nevasta, apoi a plecat baut, cu o masina neinmtriculata

Un individ din Costuleni care si-a "altoit" sotia si pe sora acesteia a stat o noapte in arestul politiei. Acesta este cercetat si pentru conducere sub influenta alcoolului deoarece a fost depistat de catre politisti la volanul unui autoturism la care montase alte numere de inmatriculare."In urma investigatiilor efectuate s-a constatat faptul ca la data de 13 martie, un barbat de 34 de ani ar fi agresat fizic pe sotia lui si cumnata, ulterior fiind depistat de catre politisti in timp ce ar fi ... citeste toata stirea