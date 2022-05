Si-a cumparat din Ucraina, cu 200 de euro, un permis de conducere valabil 30 de ani

Un permis de conducere fals poate fi obtinut in doar cateva ore. A demonstrat-o un iesean, caruia i-a fost de ajuns sa treaca granita cu banii necesari. In aceeasi zi, s-a intors acasa cu actul in buzunar. "Producatorii" nu au fost insa atenti la calitatea documentului falsificat, ceea ce l-a adus pe Vasile Ursu in fata justitiei.La sfarsitul lunii noiembrie 2018, politistii rutieri din Pascani au oprit o autoutilitara Volkswagen condusa de Ursu. La solicitarea agentilor, soferul a prezentat ... citeste toata stirea