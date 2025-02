Si-a cumparat nevasta de 13 ani si a scos-o la produs!

Conform traditiilor stravechi din comunitatile de romi, Mihai C. (poreclit Balban) si-a cumparat si el nevasta. In vara lui 2019, cand aleasa lui avea doar 13 ani. Fata s-a mutat la el, dar nu stia sa faca nimic altcevain afara de sex. Nu-l ajuta cu nimic in treburile gospodaresti si era prea tanara pentru a munci. Nici la scoala nu se ducea.Dupa cateva discutii dure, Balban a convins-o sa presteze. Astfel, intr-o seara, a incuiatusade la intrarea in casa, a chemat-o in bucatarie, a pus un ... citește toată știrea