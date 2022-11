Si-a dat foc la gospodarie pentru ca l-a parasit nevasta. Judecatorii l-au condamnat pentru asta

Un iesean a fost condamnat pentru distrugere, desi singurul pagubit fusese chiar el. Magistratii Judecatoriei Raducaneni au luat insa in calcul faptul ca lucrurile ar fi putut sta mult mai prost.Constantin Amarandii fusese parasit de nevasta si, de aproximativ un an si jumatate, traia singur. De Sf. Maria, in urma cu 5 ani, a purtat o ultima discutie telefonica cu sotia lui, aceasta transmitandu-i ca nu are de gand sa se mai intoarca acasa. Deprimat, Amarandii si-a inecat amarul in alcool, ... citeste toata stirea