Pentru un brat de lemne, un iesean a ajuns in situatia de a fi condamnat pentru furtul propriei masini. A scapat totusi doar cu o pedeapsa cu suspendare.Politistii din Schitu Duca au oprit la Poieni, in cadrul unei actiuni organizate in seara zilei de 30 septembrie 2016, doua autoutilitare incarcate cu lemne. In cazul amandurora, soferii nu putusera prezenta actele de provenienta a marfii. Masinile au fost conduse la Districtul Silvic din comuna. Unul dintre soferi a acceptat sa descarce ... citeste toata stirea