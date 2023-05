Un pascanean si-a gasit casa goala dupa ce a plecat in concediu, lasand un geam deschis. Hotul a fost prins, dar bunurile furate de acesta nu au mai putut fi recuperate. Fusesera vandute de mult, la o zecime din valoare.In iulie 2018, V.T. a plecat pentru o saptamana in concediu, impreuna cu sotia, mama si sora sa. A facut greseala de a lasa geamul de mici dimensiuni de la baie deschis. Geamul nu era insa suficient de mic pentru a impiedica intrarea lui Petru Lupu. Aflat sub influenta ... citeste toata stirea