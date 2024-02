Si-a pus mintea cu niste minori si a tras o palma unei fete. Dupa patru ani de judecata a fost condamnata

Cojile de seminte scuipate in maldare in jurul bancilor din parcuri sau din locurile de joaca ii pot enerva pe multi, insa pe o femeie din Raducaneni a facut-o s-o ia la palme si s-o injure ca la usa cortului pe o adolescenta, intr-un parc plin cu copii.Si asta pentru ca agresoarea, care avea sa fie judecata pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si pentru tulburarea linistii si ordinii publice, era tocmai persoana desemnata de Primaria Mosna sa faca curatenie in acel parc. ... citește toată știrea