Si-a pus si sora si iubita la "produs", ca sa ii stranga bani de BMW

Un iesean "intreprinzator" s-a folosit de nurii chiar ai surorii si iubitei lui pentru a strange bani de un BMW. El s-a transformat in proxenetul celor doua tinere, publicand anunturi online in numele lor si incasand banii rezultati in urma activitatii prestate de acestea. In prima instanta, judecatorii s-au aratat ingaduitori, raportandu-se si la moralitatea indoielnica a fetelor. Sentinta definitiva urmeaza sa fie stabilita insa de Curtea de Apel.In februarie anul trecut, politistii s-au ... citeste toata stirea