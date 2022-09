Si-a sters condamnarea pentru contrabanda din cazier dupa o decizie a CCR

Usa deschisa larg de Curtea Constitutionala a mai sters cazierul unui contrabandist de tigari. O decizie luata in martie de CCR a dus la dezincriminarea contrabandei, cu exceptia situatiei in care infractorul este prins chiar pe fasia de frontiera cu tigarile in brate sau a celei in care este prins cu mai mult de 500 de pachete la el.De aceasta bunavointa a profitat si Razvan Balan. Acesta fusese condamnat la 1 an si 4 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a fost prins la Targu Frumos in ... citeste toata stirea