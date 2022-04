Si-a trimis iubita sa se prostitueze in strainatate, ca el sa huzureasca la Harlau

Un individ din Harlau ar putea ajunge dupa gratii dupa ce si-a trimis iubita sa se prostitueze in strainatate. Barbatul este o cunostinta mai veche a oamenilor legii, fiind condamnat in trecut pentru evaziune fiscala, dar si pentru ca a agresat un iesean si a amenintat un politist.Nicusor Moldovanu, fost Stanescu, a fost trimis in judecata in decembrie anul trecut, fiind acuzat de proxenetism. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau au stabilit ca, in 2019 si 2020, Moldovanu a ... citeste toata stirea