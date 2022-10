Si-au sacrificat vacanta din aceasta vara pentru a urma si a finaliza cu brio cursul de calificare in Testing, oferit prin proiectul "Destine Schimbate".

Sunt 41 de fosti liceeni din mediul rural si urbanul mic din judetele Iasi, Botosani si Vaslui, care au obtinut, astfel, o diploma recunoscuta de ministerele Educatiei si Muncii, cu ajutorul careia pot intra, cu drepturi depline, in randurile angajatilor din domeniul IT.La sesiunile de initiere in programare care s-au derulat in cadrul proiectului "DESTINE SCHIMBATE - cursuri IT pentru cresterea angajabilitatii tinerilor din rural din judetele Botosani, Iasi si Vaslui", initiat de Asociatia ... citeste toata stirea