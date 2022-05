Si periferia are dreptul la un invatamant de elita! Periferia nu este mahala, ci zona metropolitana! (P)

Statul roman are obligatia de a sprijini actul educational in toate formele sale. Romania se confrunta cu o problema majora din acest punct de vedere, iar factorii decizionali intarzie sa ia masurile necesare. An de an, mii de parinti se confrunta cu aceeasi problema. Oamenii se dau peste cap sa-si inscrie copiii la scolile si liceele de elita, in timp ce unitatile de invatamant din zona metropolitana sau cartierele marginase au de suferit. Am discutat cu mai multi parinti pe aceasta tema si ... citeste toata stirea