Si Romsilva face drumuri la Iasi

Regia a alocat 1,9 milioane de lei pentru construirea unui drum forestier lung de 4,5 km in Padurea Tatarusi. Motivul pentru care se faciliteaza intrarea utilajelor si camioanelor in padure este colectarea mai eficienta a masei lemnoase.O licitatie lansata in ajunul Craciunului de Romsilva are astazi termen de depunere a ofertelor. Subiectul procedurii este construirea unui drum forestier in zona denumita Pripon, situata in Padurea Tatarusi din comuna cu acelasi nume. "Terenul se afla in ... citeste toata stirea