Siguranta cetatenilor este lasata pe ultimul plan de autoritatile locale din comuna Rediu. Soseaua care leaga comuna de Iasi nu are trotuare

Dupa doi ani de la momentul in care a fost ales un nou primar (Ciprian Grosu, USR), soseaua care leaga comuna de Iasi nu are, in continuare, trotuare.Iar acest lucru se-ntampla in conditiile in care chiar pe aceasta sosea exista mai multe gradinite, spatii comerciale, locuinte, blocuri si alte spatii frecventate de locuitori. Pietonii trebuie sa faca slalom printre masini, iar riscul de accident rutier este unul major.In doi ani, nu s-a facut un metru de trotuar. In tot acest timp, pietonii, ... citeste toata stirea