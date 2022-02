Silk District, un proiect brownfield. Ce iE,nseamnaE sEi care sunt beneficiile sale?

Silk District este un proiect de tip brownfield, ce transforma radical o platforma industriala lasata in paragina si o reda comunitatii.Proiectele brownfield sunt, in linii mari, proiecte de regenerare urbana prin care foste situri industriale, adesea localizate in interiorul oraselor, sunt revalorificate. Prin intermediul unor astfel de proiecte, ele sunt aduse la viata si reintegrate in circuitul urban.De ce este nevoie de proiecte brownfield?Aceasta regandire a felului in care se ... citeste toata stirea