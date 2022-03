Simbolul unei echipe de traditie s-a retras din fotbal, dupa 20 de ani de activitate. "A venit timpul sa pun punct"

Andrei Cristea spune ca isi doreste o cariera in antrenorat, pe care si-a inceput-o de fapt inca de sezonul trecut, la Politehnica Iasi. Simbolul echipei recente a Politehnicii Iasi, Andrei Cristea, si-a anuntat retragerea din fotbal, dupa 20 de ani de activitate. Fostul fotbalist a evoluat ultima data pentru CS Mioveni, dupa ce Politehnica Iasi a retrogradat in liga secunda."De mic copil am visat sa ajung fotbalist profesionist, sa joc la echipe mari si sa imbrac tricoul echipei nationale. Pe ... citeste toata stirea