Simion strange la Iasi mercenari de la alte partide. PSD si USR se dezic: "Niste prastii aruncate in vant"

Tudor Ciuhodaru, europarlamentar PSD pana acum, a fost "uns" candidat la Primaria Iasi din partea Aliantei pentru Unirea Romanilor. George Simion, presedintele AUR, a venit la Iasi special pentru asta si ca sa invite pe toata lumea intr-un fel de alianta anti-Chirica, pro-Ciuhodaru. Apelul nu a fost unul tocmai diplomatic: actualul primar "nu are contracandidati seriosi din partea celorlalte formatiuni".La randul lui, Tudor Ciuhodaru a spus ca "a deranjat" si ca "in timp ce unii muncesc in ... citește toată știrea