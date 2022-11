Simpozion aniversar dedicat poetului Dimitrie Anghel

Luni, 21 noiembrie 2022, Primaria Comunei Miroslava a organizat Simpozionul aniversar "Dimitrie Anghel (1872-2022)". Evenimentul s-a desfasurat in anul in care se implinesc 150 de ani de la nasterea poetului si prozatorului din Cornesti si a fost initiat si moderat de acad. prof. dr. Liviu Pendefunda."Poetul florilor" a fost desemnat (post-mortem) Cetatean de Onoare al Comunei Miroslava in sedinta Consiliului Local din data de 3 noiembrie. Ieri, viceprimarul Mihaita-Costel Lisoschi a inmanat ... citeste toata stirea