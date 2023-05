Pentru Olivia, o tanara de 23 de ani, dependenta de retelele de socializare a devenit o problema reala in viata sa. De la prima sa postare pe Facebook, Olivia a simtit ca a descoperit un mod de a-si exprima creativitatea si de a se conecta cu oameni din intreaga lume. Dar in timp, utilizarea retelelor de socializare a devenit pentru ea, mai frecventa, determinand-o sa aloce din ce in ce mai mult timp acestei activitati. Ajunsese sa petreaca ore intregi verificand feed-ul de pe Facebook, ... citeste toata stirea