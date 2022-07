Sincope in furnizrea cu apa in judetul Iasi. Seceta isi arata coltii

Seceta provoaca mari probleme in judetul Iasi. Temperaturile foarte ridicate au condus la o crestere a consumului de apa care a determinat aparitia unor sincope in asigurarea serviciului de alimentare cu apa."Am convocat astazi o intalnire cu reprezentantii ApaVital, Consiliul Judetean, Apele Romane, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia pentru Agricultura, ARACIS pentru a discuta despre situatia alimentarii cu apa potabila in judetul Iasi. ... citeste toata stirea