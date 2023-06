Din punctul de vedere al sindicalistilor din invatamantul preuniversitar greva generala din Educantie nu s-a incheiat. Ei vorbesc doar de o suspendare conditionata a acesteia, in contextul in care Guvernul si-a luat angajamentul ca astazi va publica in Monitorul Oficial acea Ordonanta care cuprinde ultimele adaugiri facute de prim ministrul Nicolae Ciuca."Ma refer la introducerea in OUG a salariului brut pe economie care sa fie salariul brut al debutantului in viitoarea lege a salarizarii. Al ... citeste toata stirea