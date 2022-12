Singurul ofertant pentru un pot de 11 milioane de euro este o asociere de firme condusa de Conest

O asociere de firme condusa de Conest este singurul ofertant la o licitatie a Primariei privind noi lucrari la reteaua de termoficare. Contractul are o valoare estimata de peste 55 milioane lei si, in prezent, oferta asocierii este in faza de evaluare financiara. Din asociere mai fac parte companiile IPCT Instalatii, Arthenis, Instal Construct si Hidroterm.Lucrarile vizeaza etapa a III-a a programului de modernizare a sistemului de termoficare. Cele doua componente principale ale noului ... citeste toata stirea