Sinucidere in Dacia. Depresia ii impinge pe cei lipsiti de tratament la gesturi necugetate

Gest socant din partea unei femei de 45 de ani din Iasi. Aceasta si-a pus capat zilelor, marti, in balconul apartamentului in care locuia. Descoperirea a fost facuta chiar de fiica sa de 14 ani. Fata si-a sunat mama de 30 de ori inainte de a o cauta acasa. Femeia suferea de depresie, iar in urma cu 14 ani si tatal ei s-a sinucis in acelasi mod.Fiica femeii, o adolescenta de 14 ani, si-a sunat mama in mod repetat, iar in cele din urma a decis sa mearga la locuinta ei din cartierul Dacia pentru ... citește toată știrea