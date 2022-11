Sistemul E-ticketing se extinde si pentru mijloacele de transport in comun din Zona Metropolitana Iasi

Odata cu implementarea transportului in comun in Zona Metropolitana Iasi incepand cu 1 ianuarie 2023, va fi instalat totodata si sistemul E-ticketing.In sedinta ordinara de joi, 24 noiembrie, Consiliul Local a adoptat o hotarare care priveste aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul "Sistem E-ticketing pentru imbunatatirea mobilitatii urbane in Zona Metropolitana Iasi".Valoarea totala a acestui proiect este de 12.663.233,85 lei, cu ... citeste toata stirea