Primaria Iasi are in plan sa contracteze un credit pentru sustinerea activitatii sistemului de termoficare in sezonul rece. Primarul Mihai Chirica a declarat ieri ca inca nu este stabilita suma pe care Iasul o va imprumuta.In schimb, edilul a precizat ca suma necesara pentru trecerea orasului prin iarna se ridica la peste 200 milioane lei, echivalentul a circa 40 mil. euro. Aceasta suma va fi asigurata din resurse proprii ale Primariei, fonduri guvernamentale si banii imprumutati. Mihai ... citeste toata stirea