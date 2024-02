Incep angajarile in forta in sistemul sanitar iesean, pe posturile care au fost deblocate de catre Guvern prin Ministerul Sanatatii, la spitalele din subordine, si prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, la cele aflate in coordonarea autoritatilor locale. "Ziarul de Iasi" a scris in mai multe randuri despre reusita negocierilor dintre Sanitas si Guvern pe acest subiect, beneficiari fiind majoritatea spitalelor din Iasi. Unul dintre exemple este Institutul Regional de Oncologie, unde au fost ... citeste toata stirea