Situatia drumurilor din Iasi. Ce lucrari s-au efectuat anul acesta si ce zone vor mai urma?

In anul 2022, Citadin SA Iasi a efectuat o serie de lucrari in mai multe zone din oras privind intretinerea si reparatia strazilor. In cea mai mare parte lucrarile sunt de reamenajare a parcarilor, trasarea marcajelor rutiere sau reparatii asfalt, dar si de montat borduri."Noi nu am avut anul acesta lucrari de investitii. Am avut doar lucrari de intretinere si reparatie: marcaje rutiere, amenajari parcari, etc. Anul acesta cele mai multe lucrari au fost de intretinere a marcajelor rutiere, ... citeste toata stirea