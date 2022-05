Situatie nemaintalnita in istoria transpanturilor, la Iasi

* un barbat care a donat acum 10 ani un rinichi fiului a primit, la randul sau, o sansa de la un donator aflat in moarte cerebrala * "Nu a mai fost consemnat un caz similar pana acum. Este o situatie pe care am intalnit-o doar in literatura de specialitate", a precizat conf. univ.dr. Ionut Nistor, medic primar nefrologDoua transplanturi de rinichi au fost realizate in aceasta saptamana in Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi. Doi barbati, din Roman si ... citeste toata stirea