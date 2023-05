La nici o luna de la scandalul in care un afacerist din Iasi a fost lovit cu pumnii si picioarele, cunoscutul club Skin intra din nou in vizorul autoritatilor, de aceasta data cu o nerespectare a legii. Skin a fost inchis in urma unor controale tematice care au avut loc la sfarsitul saptamanii, iar inspectorii ISU Iasi au pus sigiliul pe clubul care era arhiplin sambata seara desi este interzis. In lege este precizat clar faptul ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta poate opri ... citeste toata stirea