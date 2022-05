Soacra a pus piciorul in pragul casei ginerelui: l-a dat ea pe mana autoritatilor

Dupa ce o femeie din Deleni a depus mai multe plangeri impotriva sotului sau doar pentru a si le retrage, mama acesteia s-a hotarat sa ia taurul de coarne. A cerut si a obtinute emiterea unui ordin de protectie impotriva barbatului violent.Problemele dintre A.M.G. si sotul sau dateaza de cativa ani buni. In august 2019, femeia a depus o plangere impotriva sotului, pentru "violenta in familie". A fost intocmit un dosar penal, dar cauza a fost clasata in scurt timp, din cauza faptului ca femeia ... citeste toata stirea