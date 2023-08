Aflata in divort, o ieseanca a obtinut evacuarea soacrei sale din propria casa. In situatia in care este necesara emiterea unui ordin de protectie, domiciliul persoanei considerate victima este protejat de lege, inclusiv fata de titularul dreptului de proprietate.Decizia judecatorilor a fost luata dupa un incident petrecut in urma cu o luna. Timp de aproape 10 ani, M.C. locuise cu sotul si copii sai intr-o casa apartinand soacrei sale. Casnicia a inceput sa se destrame, iar sotul a parasit ... citeste toata stirea