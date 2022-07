Soarta imprumuturilor (P)

De principiu, nu sunt adeptul infocat al bancilor, dar nici n-am ceva impotriva lor, desi am stiut dintotdeauna cat de lacome sunt si cum au incercat mereu sa-si maximizeze profiturile. Ca dealtfel si firmele din asigurari! Cert e ca, in cei peste 30 de ani, am fost nevoit sa mai apelez la banii bancilor, constient fiind ca in unele momente riscam sa pierd mai mult decat dobanda la un imprumut.Imi amintesc ca si parintii mei, pe vremea de dinainte, si-au luat cam de toate, imprumutandu-se de ... citeste toata stirea