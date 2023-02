Soarta Scolii Normale Iasi: va mai forma sau nu invatatori-educatori? Ce s-a discutat la intalnirea de la Timisoara?

In urma Conferintei Nationale a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romania, s-au conturat cateva concluzii si propuneri catre Minister pentru continuarea formarii invatatorilor in liceele pedagogice. Analizele au fost centrate pe necesitatea formarii cadrelor didactice de calitate, atat prin facultati de profil, cat si prin licee pedagogice.Conferinta Nationala a Colegiilor si Liceelor Pedagogice din Romania, editia 2023, a fost organizata la Universitatea de Vest din Timisoara, in zilele ... citeste toata stirea