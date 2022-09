Sofer amendat pentru accident pe trecere: procurorii, revoltati, au obtinut rejudecarea dosarului

Beat la volan, un sofer a accidentat o femeie care traversa pe trecerea de pietoni. Magistratii Judecatoriei s-au multumit sa-i aplice o simpla amenda penala. Decizia a fost atacata de procurori, dar nu au putut obtine mai mult decat rejudecarea cazului.Zenovel Ungureanu lucra ca padurar la Ocolul Silvic Ciurea. In ziua incidentului, acesta bause la serviciu 100 ml de tuica. A povestit ulterior ca in jurul orei 17.00 a fost sunat de fiul sau, care i-a cerut sa-i aduca o borseta, uitata in ... citeste toata stirea