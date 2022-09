Sofer arestat 30 de zile dupa ce a refuzat sa i se determine cantitatea de alcool din sange

Un localnic din Tiganasi a fost bagat in spatele gratiilor dupa ce a fost depistat beat crita la volan. Acesta avea o alcoolemie uriasa insa a refuzat sa mearga la spital pentru a-I fi prelevate probe biologice de sange."La data de 25 septembrie, in jurul orei 16, politistii Sectiei 3 Rurala Popricani au depistat in trafic, pe raza comunei Tiganasi, un barbat de 53 de ani, care conducea un auto, emanand halena alcoolica. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool ... citeste toata stirea