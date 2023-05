Dupa ce a ucis o fetita si a scapat aproape basma curata, un sofer nu s-a putut obisnui cu statutul de pieton. Ramas fara permis, si-a cumparat altul, de la doi basarabeni. A fost depistat insa in trafic, fiind trimis in judecata pentru uz de fals si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale. Condamnarea a cuprins-o insa si pe cea pentru ucidere din culpa, transformandu-se intr-o pedeapsa cu executarea in regim de detentie.Cazul lui Nicusor Albu a inceput cu o tragedie petrecuta in ... citeste toata stirea