Luni, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cetatean strain, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc, detinere, fara drept de droguri de mare risc, in vederea consumului propriu si conducerea unui vehicul sub influenta unor substante psihoactive.Potrivit ... citeste toata stirea